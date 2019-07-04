عشرات القتلى والجرحى جراء إعصار قوي يضرب الصين

أعلنت السلطات الصينية الخميس، مقتل ستة أشخاص وجرح نحو مئتين آخرين بعد مرور إعصار في مدينة كايوان الواقعة في شمال شرق الصين.

وقالت سلطات المدينة الواقعة في مقاطعة لياونينج إن رياحاً بالغة القوة ضربت بعد ظهر الأربعاء، كايوان مقتلعة الأشجار وأعمدة الكهرباء، كما أدت الى كسر زجاج نوافذ المباني وانهيار جدران.

وأعلن مكتب السلامة العامة في المدينة على شبكة ويبو للتواصل الاجتماعي أن أكثر من 190 شخصاً جرحوا، نقل 43 منهم إلى مستشفيات للعلاج.

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