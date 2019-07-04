زلزال قوي يهز جزيرة فانكوفر الكندية

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية اليوم الخميس، أن زلزالاً شدته 6.5 درجة ضرب شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية. ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو ترد تقارير فورية عن خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي قالت الوكالة إنه مركزه على عمق عشرة كيلومترات ويبعد 225 كيلومتراً شمال غرب بورت هاردي. اقرأ أيضاً... إصابة 16 شخصاً جراء زلزال ضرب اليابان

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