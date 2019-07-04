كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 12 إثر انفجار في محطة بنزين بشمال لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلًا عن رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، اليوم الخميس، أن 12 شخصًا على الأقل أُصيبوا في انفجار وقع في محطة للغاز في بلدة في شمال لبنان.

ووفقًا لمحطة LBC، نقلاً عن كتانة، فقد تم نقل 10 من 12 مصاب بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفيات المحلية.