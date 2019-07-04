كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الروسي يكشف السبب الرئيسي وراء حريق الغواصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق على متن غواصة روسية في 1 يوليو، مما أسفر عن مقتل 14 من أفراد الطاقم الذين ماتوا بسبب استنشاق الدخان السام؛ وتم إنقاذ بقية أفراد الطاقم وتم سحب السفينة البحثية إلى قاعدة سيفيرومورسك البحرية في شمال روسيا.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن السبب الرئيسي لحالة الطوارئ على متن السفينة البحرية الروسية هو نشوب حريق في حجرة البطاريات.

وأضاف "شويجو"، أن: "السبب الرئيسي للحادث هو وقوع الحريق الذي اندلع في حجرة البطاريات ثم انتشر في باقي الغواصة".

وأعرب وزير الدفاع الروسي، عن أمله في استعادة السفينة البحرية في المياه العميقة بسرعة.

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وأوضح: "محطة الطاقة النووية في هذه الوحدة معزولة تماما ومهجورة. علاوة على أن الطاقم اتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المعمل. إنه يعمل بشكل كامل. هذا يسمح لنا أن نأمل أن يستغرق الأمر وقتًا قصيرًا لاستعادة الجهاز".

وأشار وزير الدفاع الروسي، إلى أن عائلات الضباط المتوفين، حيث كان هناك قُصَّر، وسيحصلون على علاوة الضباط حتى يبلغ الأطفال سن الرشد.

كلف الرئيس الروسي، "شويجو" بمنح طاقم الغواصة التي دمرتها الحرائق مع مرتبة الشرف.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، اندلع حريق على متن سفينة أبحاث المحيطات في المياه الإقليمية الروسية في 1 يوليو، مما أدى إلى وفاة 14 بحارًا.

في 2 يوليو، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرجي شويجو بالذهاب إلى سيفيرومورسك شخصيًا والاستماع إلى تقارير حول أسباب الحادث.