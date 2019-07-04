كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول صيني: تفشي حمى الخنازير "معقد وقاتم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح يو كانجتشين في مؤتمر صحفي، أن السلطات تكثف جهودها لاحتواء حمى الخنازير الأفريقية لكن الوضع "معقد وقاتم"، مشيرا إلي أن الحكومة تطور لقاحًا ولكن هذا العمل "لا يزال أمامه طريق طويل".
يعد لحم الخنزير هو اللحم الرئيسي في الصين، وتنتج البلاد وتستهلك ثلثي الخنازير في العالم. وقد تسبب الحظر المفروض على شحن الخنازير خارج المناطق المصابة منذ تفشي المرض في أغسطس في نقص بالمدن الكبرى. يملأ المستوردون الفجوة عن طريق شراء المزيد من الخارج، مما يرفع الأسعار في آسيا وأوروبا.
لا يؤذي الفيروس البشر ولكنه قاتل وينتشر بسرعة بين الخنازير، وانتشر من أفريقيا إلى أوروبا وروسيا قبل الوصول إلى الصين.
وأضاف "لقد تباطأ انتشار حمى الخنازير في الصين بشكل كبير.. وهذه حقيقة لا جدال فيها"، ومع ذلك، قال إن بعض السلطات المحلية فشلت في السيطرة علي تفشي الأمراض.
ورفض يو تقريرًا لوكالة رويترز للأنباء يفيد بأن السلطات المحلية تبلغ فقط عن نصف حالات تفشي المرض في الصين، قائلا إنه "لا يمكننا أن نعد بأن هذا لن يحدث أبدًا، لكن إذا حدث ذلك، فسنعاقبه فورا بصرامة ".