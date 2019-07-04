كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفينة استطلاع فرنسية تدخل البحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت سفينة الاستطلاع البحرية الفرنسية Dupuy de Lome البحر الأسود، وفقًا لمصادر البوسفور، التي تتعقب مرور السفن عبر مضيق البوسفور.

وحسب المصادر، تم تكليف Dupuy de Lome بإجراء الاستخبارات الإلكترونية. وتشتمل معدات السفينة على؛ رادارين للملاحة، ومحطات نظم الاتصالات الفضائية، ومحطة للإنذار بالرادار وطشف الهوية، ومجمعات استطلاع للإذاعة والإلكترونيات.

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ووفق المصادر، يسمح هذا الجهاز له باكتشاف وتحليل عمليات البث من مختلف الرادارات، وكذلك اعتراض الإشارات من أنظمة الاتصالات (بما في ذلك الأقمار الصناعية) والتقاطها. وهو قادر على اعتراض أحدث أنواع الإرسال، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات الهاتف المحمول.

وكانت آخر وجود للسفينة في البحر الأسود في يونيو 2015.

في الوقت الحالي، تجري مناورات نسيم البحر 2019 لحلف الناتو في البحر الأسود. وتجرى هذه التدريبات، التي بدأت في 1 يوليو، من قبل الناتو وبعض حلفائه، بما في ذلك أوكرانيا وجورجيا، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.