كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة وطالبان يتبارون لإعادة كتابة مسودة اتفاق سحب القوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مفاوضو طالبان والولايات المتحدة لإعادة صياغة مسودة اتفاقية تحدد انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان، بالإضافة إلى ضمان تفصيلي من طالبان لمحاربة الإرهاب قبل قمة الأحد في قطر.

و اوضح مسؤولون على دراية بالمحادثات، لكن غير مخولين بالتحدث عنها، إن المفاوضات استمرت في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستؤنفت مرة أخرى يوم الخميس.

و قد صرح سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، في وقت سابق لوكالة أسوشيتيد برس بأنه تمت إعادة صياغة المسودة لتشمل بنودًا متفق عليها، على الرغم من أن الجانبين مازالا منفصلين بشأن الجدول الزمني لسحب القوات حيث تسعي الولايات المتحدة للحصول على مزيد من الوقت.

