كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب محذرا إيران: تهديداتكم يمكن أن ترتد لتلدغكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تهديدات نظيره الإيراني حسن روحاني بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم .

وقال روحاني إن بلاده ستخصب اليورانيوم إلى أعلى من السقف الذي يحدده الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وقال ترامب على تويتر "أصدرت إيران للتو تحذيرا جديدا.. يقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم (بأي قدر نريده) إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد".

وأضاف "انتبهوا للتهديدات.. فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل!".

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وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد في وقت سابق الأربعاء، أن بلاده سترفع نسبة تخصيب اليورانيوم أكثر من 3.67% بعد 4 أيام.

كما أوضح قائلاً: إذا لم تفِ الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي بوعودها فسيعود مفاعل آراك بعد 7 يوليو لأنشطته السابقة.

إلى ذلك، قال: "إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي ما دام الجانب الآخر ملتزماً به".

ويأتي هذا بعد أن أكد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، أن التزامهم بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل.

وقال المسؤولون في بيان مشترك بشأن طهران، الثلاثاء، إنهم يشعرون" بقلق بالغ" من إعلان إيران تجاوزها حدود المخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب.