كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنخفاض حاد في صادرات إيران من النفط بسبب العقوبات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت كبلر لبيانات الطاقة، ومقرها لندن، أمس الأربعاء أن تشديد العقوبات الأمريكية أدى إلى خفض حاد لصادرات إيران من النفط الخام في يونيو حزيران.

وبحسب رويترز، فقد قالت كبلر، أن واشنطن أنهت إعفاءات من العقوبات كانت ممنوحة لكبار المشترين التقليديين للخام الإيراني، لكن قلة من تلك الدول تواصل استيراد كميات كبيرة.

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وبلغ إجمالي كميات النفط الخام التي حملتها إيران في نهاية يونيو حزيران 532 ألف برميل يوميًا فقط، ما يزيد عن 95 % منها تُرك على متن سفن في الخليج شرقي الإمارات العربية المتحدة، مقارنة مع 984 ألف برميل يوميًا في مايو أيار.

واتجهت معظم الصادرات إلى تركيا والهند وبصفة خاصة الصين، التي تقول كبلر إنها استوردت 186 ألف برميل يوميًا.

وقدرت كبلر حجم صادرات إيران إلى الدول الثلاث بنحو 242 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع إجمالي صادرات قدره 300 ألف برميل يوميًا، أو أقل، وفقًا لتقديرات مصادر في القطاع ومتتبعي حركة الناقلات في 24 حزيران يونيو.