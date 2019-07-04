كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 4 اشخاص جراء فيضانات في جنوب اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات طينية في جنوب اليابان، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بعشرات المنازل. وقد تم نصح أكثر من مليون شخص اللجوء إلى الملاجئ في المنطقة.

صرح نائب سكرتير مجلس الوزراء ياسوتوشى نيشيمورا للصحفيين اليوم بأنه اصيب أربعة أشخاص فى مقاطعة كاجوشيما الجنوبية، وهي المنطقة الأشد تضررا، مضيفا انه هناك شخصًا خامسًا مفقود في المحافظة، قد يكون عالق تحت انهيار طيني.

و اشار نيشيمورا الي انه تضرر حوالي 80 منزلًا في كاجوشيما والمحافظتان الجنوبيتان الأخريان وهما ميازاكي وكوماموتو. وطلب حاكم كاجوشيما ساتوشي ميتازونو مساعدة الأفراد العسكريين في جهود الإنقاذ.

