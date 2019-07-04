كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاعتقالات في هونج كونج تثير المخاوف من المزيد من الاحتجاجات العنيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحد المشرعين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج عن مخاوف من تدهور الموقف بعد إعلان الشرطة عن اعتقال أكثر من عشرة أشخاص إثر احتجاجات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أوضحت كلوديا مو، عضو المجلس التشريعي، اليوم الخميس ان حملة الشرطة المكثفة قد تؤدي إلى رد فعل سلبي بين المتظاهرين الشباب.

ألقت الشرطة القبض على 12 شخصا حاولوا تعطيل حفل يوم الاثنين بمناسبة ذكرى استعادة هونج كونج من بريطانيا إلى الصين في عام 1997. وتم اعتقال شخص آخر لتورطه في اقتحام مبنى المجلس التشريعي في تلك الليلة.

و صرح نائب ثان مؤيد للديمقراطية للصحفيين ان الهيئة التشريعية لن تكون قادرة على الاجتماع لمدة ثلاثة أشهر بسبب الأضرار الكبيرة التي تسبب بها المتظاهرين. وتقول هيلينا وونغ انه تم تدمير أنظمة الوقاية من الحرائق والتصويت الإلكتروني.

