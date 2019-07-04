كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 أشخاص وإصابة 190 أخرين في إعصار شمال شرق الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الخميس انه ضرب إعصارا مدينة في شمال شرق الصين، مما ألحق أضرارا بالمصانع والمباني، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 190 آخرين.

أوضحت السلطات المحلية في بيان مقتضب عبر الإنترنت إن الإعصار ضرب كايوان، في مقاطعة لياونينغ، في وقت متأخر بعد ظهر الأربعاء. وأظهرت لقطات من محطة الإذاعة والتلفزيون الحكومية CCTV مجموعة من المباني المنهارة حيث كان رجال الإطفاء يعملون خلال الأنقاض. كما تحطمت نوافذ المنازل والسيارات الزجاجية.

وقالت CCTV إن الإعصار دمر المصانع والمعدات في منطقة صناعية. وقد تم انقاذ اكثر من 210 شخص، واجلاء 1600 آخرين. سيتم إعادة الطاقة إلى المنازل اليوم الخميس، في حين ستستعيد الشركات الطاقة في الأيام الثلاثة المقبلة.

