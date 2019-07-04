كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا انهيار سد الهند إلى 15 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد عمال الإنقاذ في غرب الهند، بانتشال ثلاث جثث أخرى، مما رفع عدد القتلى إلى 15 بعد انهيار سد صغير، وغمرت مياه الفيضان نصف قرى بعد هطول الأمطار الموسمية الغزيرة. ولا يزال هناك ثمانية اشخاص على الأقل في عداد المفقودين.

وأوضح داتا بهاداكواد، المسؤول المدني في منطقة راتناغيري بولاية ماهاراشترا، ان فرق الإنقاذ انتشلت الجثث الثلاث صباح الخميس. وقد انهار السد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بسبب هطول الأمطار المستمرة.

أدت الأمطار الموسمية الغزيرة في ولاية ماهاراشترا إلى وفاة 34 شخصًا على الأقل منذ ليلة الاثنين بسبب انهيار الجدران، كما أصيب عشرات آخرون.

وكانت المدينة الأكثر تضررًا هي العاصمة المالية للهند، مومباي، حيث قتل 24 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين.

