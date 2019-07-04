الطيبة: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج صباح اليوم، الخميس.

وعلمنا أن الشاب المصاب من المجتمع اليهودي، أصيب بإطلاق نار من قبل مجهولين في القسم السفلي من جسمه، في منطقة مدرسة الحكمة، جنوبي الطيبة.

ونقل مركز الرازي الطبي في الطيبة المصاب بعد تقديم العلاج الأولي له، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وأغلقت الشرطة المنطقة المؤدية إلى الحادثة، وباشرت بالتحقيقات في ملابساتها. وترجح الشرطة أن الخلفية تعود لخلافات جنائية.