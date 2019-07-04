حيفا: مياه البحر تلفظ جثة شاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لفظت مياه البحر جثة شخص إلى شاطئ "بالانغا" في مدينة حيفا، صباح اليوم الخميس. وتم استدعاء الطواقم الطبية إلى المكان، والتي أعلنت بدورها وفاة الشخص، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. تفاصيل أوفى بعد قليل...

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