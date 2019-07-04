روسيا تكشف أسباب حريق الغواصة النووية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الخميس، أن السبب الرئيسي لحادث الغواصة البحرية الروسية هو اندلاع حريق في حجرة البطاريات.

وشهدت المياه الإقليمية الروسية، الثلاثاء، الحادث الأسوأ الذي تتعرض له غواصة للبحرية الروسية منذ أغسطس/آب 2000، حيث أسفر الحادث عن مقتل 14 شخصا كانوا على متنها.

وأوضح الوزير الروسي - خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - أن الحريق لم يؤثر على المنشأة النووية داخل الغواصة، قائلا: "محطة الطاقة النووية داخل هذه الغواصة معزولة تماما، ومهجورة.. بالإضافة إلى ذلك، نفذ الطاقم جميع التدابير اللازمة لحمايتها، فهي تعمل بشكل كامل".

وكان الرئيس الروسي قد وصف الحادث بأنه "خسارة كبرى" مطالبا بفتح تحقيق، وقال لوزير الدفاع سيرجي شويجو خلال لقطة تلفزيونية "إنها خسارة كبرى للبحرية وللجيش عموما" وأمر بـ"كشف أسباب هذه المأساة".

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وأعلن المتحدث باسم الكريملن ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي ألغى برنامجه المقرر الثلاثاء، واستدعى وزير الدفاع سيرجي شويجو لاجتماع طارئ.

وعلقت وزارة الدفاع الروسية على الحادث، مشيرة إلى أن غواصة أبحاث أعالي البحار كانت تجري مسحا عسكريا في المياه الإقليمية.

وذكرت الوزارة أنه تم السيطرة على الحريق، وأن الغواصة تستقر حاليا في قاعدة تابعة للقوات البحرية بمدينة سيفيرومورسك على شاطئ بحر بارينتس شمال غربي البلاد.

وأوضحت متحدّثة باسم وزارة الدفاع أن "14 بحاراً لقوا حتفهم نتيجة تسممهم" جراء تنشقهم الدخان الناتج عن الحريق.

والحادث ليس الأول من نوعه ففي أغسطس/آب 2000 غرقت الغواصة كورسك في بحر بارنتس ما أسفر عن مصرع 118 بحارا.