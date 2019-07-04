عاصفة استوائية تودى بحياة شخصين في شمال فيتنام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس أن زوجين لقيا حتفهما في شمال فيتنام، وذلك بعدما ضربت عاصفة مون الاستوائية المنطقة صباح اليوم.
وذكر موقع فن اكسبريس الإخباري أن نجوين نهو ثانج ونجوين ثي تام 46/ عاما/ لقيا حتفهما إثر انهيار جسر بسبب وقوع انهيار أرضي في منطقة تينه جيا بإقليم ثانه هوا.
وكانت العاصفة مون قد وصلت شمال فيتنام صباح اليوم نحو الساعة الرابعة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي (2130 بتوقيت جرينتش) ، وأدت لغمر إقليمي ثانه هوا ونجهي ان بالمياه. كما شهدت مدينة هايبونج والمقصد السياحي الشهير هالونج باي هطول أمطار غزيرة.
ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة نحو شمال-غرب إلى مناطق جبلية، حيث سوف تؤدي لهطول أمطار على بعض المناطق، وفقا للمركز الوطني لتوقعات الارصاد.
ويشار إلى أن العواصف الاستوائية الموسمية والأعاصير هما السببان الرئيسيان لوقوع وفيات وخسائر مادية في فيتنام.
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