عزل وحدة الطاقة النووية في الغواصة العسكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة-مكة المكرمة ذكر وزير الدفاع الروسي بأن وحدة الطاقة النووية في الغواصة العسكرية المحترقة في المياه الإقليمية تم عزلها بالكامل. وأن السبب الرئيسي لحادثة الغواصة العسكرية المحترقة في المياه الإقليمية كان اشتعال النيران في قسم البطاريات.



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