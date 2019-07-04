توفت، فجر اليوم الخميس، السيدة منى عامر، شقيقة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، فى مسجد مصطفى محمود، بالمهندسين، بمحافظة الجيزة بعد صلاة الظهر.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شقيقة طارق عامر محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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