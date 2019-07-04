انجاز مشروع تركيب كاميرات مراقبة في كفرتون عكار

اعلن رئيس بلدية كفرتون في منطقة جبل اكروم الحدودية في محافظة عكار أحمد الزين ان البلدية "أنجزت مشروع تركيب كاميرات مراقبة في البلدة ذات تقنية عالية وبأعلى المعايير إذ تتيح رؤيا ليلية واضحة بالصوت والصورة، على مداخل البلدة وفي الساحات العامة وبعض الأماكن الحساسة بطريقة ظاهرة ومخفية تتيح متابعة أدق التفاصيل، وذلك لتعزيز الحفاظ على الأمن الإجتماعي وممتلكات المواطنين والسلامة العامة".
ولفت الزين الى "ان هذه الكاميرات موصولة بواسطة شبكة ألياف ضوئية تؤمن جودة وإستمرارية البث، وهي موصولة على DVR في مقر البلدية مع إمكانية حفظ المعلومات لمدة شهر".
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