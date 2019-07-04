حنكش: المحرقة في بيروت هي جريمة بيئية وصحية موصوفة

اشار عضو ​كتلة الكتائب​ النائب ​الياس حنكش​ أن "المحرقة في بيروت هي جريمة بيئية وصحية موصوفة على صحة الناس"، معتبرا ان "السكان سيحاصرون ولا احد يثق بهذه السلطة وبالادارة السياسية كي تديرها".

وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود، أكد حنكش أننا "نرفض المحرقة والمطمر ونحن ك​حزب الكتائب​ استقلنا في العام 2015 من ​الحكومة​ بسبب ملف ​النفايات​"، معتبرا ان "مصير ​الشعب اللبناني​ ان يبقى رازحاً تحت عشوائية السلطة".

وأعلن حنكش أننا "سنقوم بتحرك مع اولاد بيروت و​المتن​ والاحزاب اليوم لنضغط على مجلس ​بلدية بيروت​".