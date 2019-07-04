مصادر ميقاتي للجمهورية: يحق لكل مواطن لبناني ان يزور أي منطقة في لبنان

أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ لـ"الجمهورية" أنه "في المبدأ يحق لكل مواطن ​لبنان​ي ان يزور أي منطقة في لبنان، فكيف اذا كان الزائر مسؤولاً او وزيراً، ولكن بشرط ان يحترم هذا الزائر - الضيف خصوصيات المنطقة التي يزورها ويراعي في خطابه السياسي ​حساسية​ الوضع، خصوصاً بعد الاحداث التي حصلت الاسبوع الماضي، والتي هي نتيجة تراكمات ومواقف سياسية وتشنجات سبق لنا ان حذّرنا منها".

وشددت المصادر على أن "​طرابلس​ لا تقفل ابوابها في وجه أحد وهي مثال، وستبقى مثالاً للعيش الواحد على رغم الحروب التي مرّت عليها وكل المحاولات التي جرت لتشويه صورتها".