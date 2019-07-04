النشرة: قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين تلال الوزانة ووادي العسل

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "قوّة إسرائيليّة مدعومة بسيارتي "جيب هامر" مشّطت الطريق العسكري ما بين تلال الوزانة ووادي العسل، مرورًا بالغجر والعباسيّة، وكان عناصر الدورية يتوقّفون عند البوابات الحديدية المثبّتة على السياج لتفقّد أجهزة المراقبة وكاميرات الفيديو المثبّتة عليها".
واوضح أنّه "قابلها في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في محاور عين عرب، سهل الماري والمجيدية امتدادًا حتّى مزرعة بسترا لمراقبة الوضع تحسّبًا لأيّ طارئ".
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