النشرة: قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين تلال الوزانة ووادي العسل

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "قوّة إسرائيليّة مدعومة بسيارتي "جيب هامر" مشّطت الطريق العسكري ما بين تلال الوزانة ووادي العسل، مرورًا ب​الغجر​ والعباسيّة، وكان عناصر الدورية يتوقّفون عند البوابات الحديدية المثبّتة على السياج لتفقّد أجهزة المراقبة وكاميرات الفيديو المثبّتة عليها".

واوضح أنّه "قابلها في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات "​اليونيفيل​" في محاور ​عين عرب​، سهل الماري والمجيدية امتدادًا حتّى ​مزرعة بسترا​ لمراقبة الوضع تحسّبًا لأيّ طارئ".