جعجع: لا مشكلة بين المسيحيين والدروز في الجبل والمصالحة ثابتة

أكد رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ أنه لا يوجد مشكلة بين المسيحيين و​الدروز​ في الجبل والمصالحة ثابتة ووضعت على السكك الصحيحة.

وشدد على انه "يجب على كل الفرقاء بذل الجهود للمحافظة على هذه المصالحة والمعني بها وتجنب أي تصرف او اي خطاب يمكن ان يكون له تداعيات سلبية على هذا المسار الطويل". وقال: " على المسؤولين السياسيين ان يتحلوا ببعد نظر ورؤيا واضحة لتجنب اي تصاريح يمكن ان يكون توقيتها غير مناسب".

وأضاف جعجع "التفاهم مع التيار الوطني الحر هو من الثوابت رغم كل الاختلاف مع وزير الخارجية جبران باسيل وهذه الاختلافات يجب الا تعرقل هذا التفاهم".

وشدد على انه "نتمسك بالعلاقات المتينة مع كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع رئيس الحكومة فيما العلاقة الجيدة مع رئيس الاشتراكي اساسها مصالحة الجبل والقوات والحزب الاشتراكي متفقان على أكثرية ملفات الساعة".