شويغو: السبب الرئيسي لحادثة الغواصة الروسية هو اندلاع حريق بحجرة البطاريات

أعلن وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​، أنّ "السبب الرئيسي لحادثة الغواصة الروسية هو ​اندلاع حريق​ في حجرة البطاريات".

وكان قد أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "​الكرملين​" ​ديمتري بيسكوف​، في وقت سابق، "أنّه لن يعلن المعلومات المفصّلة المتعلّقة بالحريق الّذي أدّى إلى مقتل 14 بحّارًا في غواصّة للأبحاث تابعة للجيش الروسي في شمال البلاد".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "هذه المعلومة لا يمكن أن ُتنشر للرأي العام. إنّها تندرج في فئة أسرار الدولة"، لافتًا إلى أنّ "هذا القرار طبيعي جدًّا". وبيّن أنّ "مع ذلك، تملك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية المعلومات الكاملة عن المأساة".

وكان قد قُتل 14 بحارًا، بينهم سبعة ضباط من الصف الأول، يوم الثلثاء جراء تسمّمهم بالدخان المنبعث من حريق غامض شبّ في غواصة روسيّة معدّة لأبحاث البيئة البحريّة والمياه العميقة.