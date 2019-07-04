مقتل ستة أشخاص وجرح نحو مئتين آخرين في إعصار في الصين

أعلنت سلطات مدينة كايوان الواقعة في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق ​الصين​ "مقتل ستة أشخاص وجرح نحو مئتين آخرين بعد مرور ​إعصار​ في المدينة". وأوضحت أنّ "رياحًا بالغة القوّة ضربت بعد كايوان مقتلعة الأشجار وأعمدة ​الكهرباء​. كما أدّت إلى كسر زجاج نوافذ المباني وانهيار جدران". من جهته، أفاد مكتب السلامة العامة في المدينة، بأنّ "أكثر من 190 شخصًا جُرحوا، نُقل 43 منهم إلى مستشفيات للعلاج".

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