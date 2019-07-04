هنّأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضابط صف من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية (نيفي سيلز) تمّت تبرئته من تهمة قتل أسير في العراق، في إطار محاكمة مرتبطة بجرائم الحرب، لافتًا إلى دوره شخصيًّا في قرار المحكمة.
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أقدّم التهاني لغالاغر وزوجته الرائعة أندريا وكلّ أفراد عائلته. لقد تحمّلتم الكثير معًا. سعيد لتمكني من المساعدة".
وكانت قد برّأت محكمة عسكرية في كاليفورنيا إدوارد غالاغر (40 عامًا) من تهمة قتل مراهق أسير كان يقاتل في صفوف تنظيم "داعش" في عام 2017 بالعراق، وتهم جديّة أُخرى على صلة بالقضيّة ذاتها.
لكن غالاغر أدين بالتقاط صورة جماعيّة مع جنود آخرين قرب جثة الفتى العراقي، وهي تهمة تحمل حكمًا أخفّ بكثير.
ويُتوقّع أن يتمّ الإفراج عن غالاغر بناءً على الفترة الّتي قضاها حتّى الآن في الحبس.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب أعلن أنه ساعد في تبرئة عنصر "نيفي سيلز" من تهمة قتل أسير بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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