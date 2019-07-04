مساعد وزير داخلية إيران: لا ينبغي للعالم أن يدفع ثمن مصالح بعض القوى العالمية

أكّد مساعد وزير الداخلية الإيرانية في الشؤون الأمنيّة والشرطة، حسين ذوالفقاري، أنّه "لا ينبغي لإيران وتركيا وأفغانستان وباكستان والعراق وأذربيجان أن تدفع ثمن مصالح بعض القوى العالمية".
وركّز لدى مشاركته في الاجتماع التمهيدي لـ"الهجرة غير المنظمة وتهريب البشر" في اسطنبول، على أنّ "من الضروري تشكيل مجموعة عمل مشتركة على مستوى المدراء العامين من وزارات داخلية هذه البلدان، لإعداد مسودّة مجالات التعاون، لكي يتمّ وضع اللمسات الأخيرة عليها في اجتماع الوزراء".
وأوضح أنّ "هذا التعاون يشمل مجالات: محاربة الإرهاب، مكافحة تهريب المخدرات، السيطرة على الهجرات غير القانونيّة، ومكافحة تهريب السلاح والعتاد، وكذلك تقبّل المسؤوليّة وتقديم الدعم السياسي- الاقتصادي من قبل المجتمع الدولي وبخاصّة الدول الغربية".
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