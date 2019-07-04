أعلن وزير الداخلية النيجيرية محمد بازوم، عن "فرض إجراءات أمنية خاصة تشمل نشر"آلاف الرجال" لضمان أمن قمة الاتحاد الإفريقي التي ستعقد من اليوم إلى الأحد في العاصمة نيامي.
وأعرب عن "ثقته" في الوضع الأمني لكنه رفض كشف أرقام دقيقة، مكتفيا بالحديث عن نشر "آلاف عناصر الشرطة" ومعهم "آلاف العسكريين". وأكد أن "هذه القمة مهمة بالنسبة لنا. نحتاج إلى رسم صورة جذابة لنا لا تربطنا بالإرهاب".
وسيحضر رؤساء نحو خمسين دولة يصلون اعتبارا من الجمعة، على أن يبدأ الوزراء اجتماعاتهم اليوم.
وينتشر الجيش بشكل واسع في نيامي عادة بينما تفرض في الفنادق الكبرى والمطاعم والأماكن العامة إجراءات أمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات النيجيرية: إجراءات مشددة لتأمين قمة الاتحاد الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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