السلطات النيجيرية: إجراءات مشددة لتأمين قمة الاتحاد الإفريقي

أعلن وزير الداخلية النيجيرية محمد بازوم، عن "فرض إجراءات أمنية خاصة تشمل نشر"آلاف الرجال" لضمان أمن قمة الاتحاد الإفريقي التي ستعقد من اليوم إلى الأحد في العاصمة نيامي.

وأعرب عن "ثقته" في الوضع الأمني لكنه رفض كشف أرقام دقيقة، مكتفيا بالحديث عن نشر "آلاف عناصر ​الشرطة​" ومعهم "آلاف العسكريين". وأكد أن "هذه القمة مهمة بالنسبة لنا. نحتاج إلى رسم صورة جذابة لنا لا تربطنا ب​الإرهاب​".

وسيحضر رؤساء نحو خمسين دولة يصلون اعتبارا من الجمعة، على أن يبدأ الوزراء اجتماعاتهم اليوم.

وينتشر ​الجيش​ بشكل واسع في نيامي عادة بينما تفرض في ​الفنادق​ الكبرى و​المطاعم​ والأماكن العامة إجراءات أمنية.