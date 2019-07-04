أكّدت مساعدة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الشؤون الحقوقيّة، لعيا جنيدي، أنّ "أمن إيران وأمن تركيا مترابطان"، لافتةً إلى "العلاقات التجاريّة العريقة والتواصل الوثيق بين تجّار البلدين".
وركّزت لدى استقبالها السفير التركي لدى طهران، دريا اورس، على أنّ "خروج الولايات المتحدة الأميركية بشكل أحادي من الاتفاق النووي، والإخلال بالعمليّات التجاريّة والتبادل المصرفي بين إيران والعالم، لن يكون محصورًا بإيران"، موضحةً أنّ "التفرّد الأميركي على الصعيد الدولي والخروج من المعاهدات الدولية الهامّة، يشكّل خطرًا كبيرًا على السلام والأمن العالميين، لأنّ هذه الدولة تزعزع الأعراف والمؤسسات الدولية الّتي أوجدت خلال القرن الأخير".
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدة روحاني: أمن إيران وأمن تركيا مترابطان والتفرد الأميرك دوليا خطر على السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.