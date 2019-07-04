مساعدة روحاني: أمن إيران وأمن تركيا مترابطان والتفرد الأميرك دوليا خطر على السلام

أكّدت مساعدة الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ في الشؤون الحقوقيّة، لعيا جنيدي، أنّ "أمن إيران وأمن ​تركيا​ مترابطان"، لافتةً إلى "العلاقات التجاريّة العريقة والتواصل الوثيق بين تجّار البلدين".

وركّزت لدى استقبالها السفير التركي لدى ​طهران​، دريا اورس، على أنّ "خروج ​الولايات المتحدة الأميركية​ بشكل أحادي من ​الاتفاق النووي​، والإخلال بالعمليّات التجاريّة والتبادل المصرفي بين إيران والعالم، لن يكون محصورًا بإيران"، موضحةً أنّ "التفرّد الأميركي على الصعيد الدولي والخروج من المعاهدات الدولية الهامّة، يشكّل خطرًا كبيرًا على السلام والأمن العالميين، لأنّ هذه الدولة تزعزع الأعراف والمؤسسات الدولية الّتي أوجدت خلال القرن الأخير".