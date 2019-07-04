دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تعطل المصعد أدى إلى حصار العاملين في المنجم. (تعبيرية) أعلنت شركة "نوتريان" الكندية المنتجة للبوتاس الأربعاء أنّ 34 من عمّالها عالقون منذ 24 ساعة في أحد مناجمها على عمق ألف متر تحت سطح الأرض إثر تعطّل مصعد كانوا يحاولون صيانته. وقال متحدّث باسم شركة التعدين لوكالة فرانس برس "لدينا 34 موظف صيانة اضطروا لوقف عملهم وهم تحت الأرض بأمان منذ ظهر أمس" الثلاثاء. وتعطّل المصعد في منجم "كوري" الواقع جنوب غرب ساسكاتون في مقاطعة ساسكاتشوان بوسط كندا مما أدى لاحتجاز عمال الصيانة في أسفله على عمق حوالى ألف متر. وأوضح المتحدث أنّ "المصعد توقف عن العمل" وأنّ إنقاذ العمال يتطلّب "إعادته إلى العمل بطريقة آمنة فقط". وأضاف "فرقنا تقوم بما هو ضروري لإعادة هؤلاء العمال إلى السطح في أسرع وقت ممكن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على عمق ألف متر في جحيم الأرض عمال عالقون في مناجم كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.