وقال متحدّث باسم شركة التعدين لوكالة فرانس برس "لدينا 34 موظف صيانة اضطروا لوقف عملهم وهم تحت الأرض بأمان منذ ظهر أمس" الثلاثاء.
وتعطّل المصعد في منجم "كوري" الواقع جنوب غرب ساسكاتون في مقاطعة ساسكاتشوان بوسط كندا مما أدى لاحتجاز عمال الصيانة في أسفله على عمق حوالى ألف متر.
وأوضح المتحدث أنّ "المصعد توقف عن العمل" وأنّ إنقاذ العمال يتطلّب "إعادته إلى العمل بطريقة آمنة فقط".
وأضاف "فرقنا تقوم بما هو ضروري لإعادة هؤلاء العمال إلى السطح في أسرع وقت ممكن".
كانت هذه تفاصيل خبر على عمق ألف متر في جحيم الأرض عمال عالقون في مناجم كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.