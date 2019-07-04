شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نيته تأسيس حزب جديد لمنافسة أردوغان..بلاغ يتهم على باباجان بالخيانة ومعاونة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية عن بلاغ أمام النيابة العامة، التركية يتهم وزير الاقتصاد السابق على باباجان، الذى يحضّر لحزب جديد ينافس حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك بتهمة الانتماء لحركة "جولن".

وأكد علي تشافيك مقدم البلاغ، أنه أن هناك أخبار تتحدث عن حصول علي باباجان، على عرض لتولى منصب وزارى، بالإضافة إلى نيته تأسيس حزب سياسى جديد بعد الانشقاق عن حزب العدالة والتنمية، زاعما أن وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، هو المسؤول الأول، عما تعانيه البلاد الآن من أزمات اقتصادية، بسبب جعله الاقتصاد يعتمد على الخارج بشكل كبير.

وجاء فى البلاغ أن علي باباجان، ساعد حركة الخدمة التى تصفها حكومة أردوغان، بالإرهابية، خلال توليه منصب وزير الاقتصاد، فى عمليات التعيين داخل أجهزة الدولة، وكذلك فى تنفيذ مؤامرة التجسس العسكرى فى إزمير، داخل استشارية الخزانة، على حد تعبيره.

الجدير بالذكر، أن علي باباجان أثار موجة كبيرة من الجدل فى الفترة الأخيرة، بسبب نيته تأسيس حزب جديد، مع رئيس الجمهورية السابق، عبد الله جول، مع آخرين من حزب العدالة والتنمية، خاصة بعد الخسارة الفادحة التى تعرض لها حزب العدالة والتنمية في إسطنبول.