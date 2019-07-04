7 أنشطة تعزز صحتك في الصيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خلال أيام الصيف، حيث درجات الحرارة المرتفعة وساعات النهار الطويلة، يصاب الأشخاص بالكسل، ويميلون إلى الخمول وعدم الحركة، ما ينعكس سلبا على صحتهم البدنية والنفسية.

وقد تتغير هذه الحالة ببساطة عبر مجموعة من الأنشطة، حيث استطلع موقع "ويب ميد"، خبراء صحة في مجالات مثل التغذية واللياقة البدنية، وصحة الفم والعينين، ورصدوا مجموعة من الأنشطة البسيطة التي يمكن للأشخاص ممارستها خلال الصيف، للتمتع بصحة أفضل.