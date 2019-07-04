عقب الخسارة أمام البرازيل: ميسي يهاجم التحكيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب بلاده وبرشلونة الإسباني أمس، الأربعاء، هجومًا كبيرًا على حكم لقاء منتخب بلاده والبرازيل في نصف نهائي بطولة أميركا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أميركا"، الإكوادوري رودي ألبرتو زامبرانو أولميدو.

وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد كان هناك احتكاكات قوية علينا ولم يعود الحكم لتقنية الفيديو (الفار)، أعتقد أن لنا ضربتي جزاء لم يحتسبهما، لقد لعبنا مباراة كبيرة وقدمنا جهد رائع".

وأضاف: "أتمنى أن يكون هناك موقف قوي من الاتحاد القاري ضد هؤلاء الحكام الذين يتسببون في مشاكل في الملعب بانحيازهم لفريق على الآخر، ولكن الأمر معقد".

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وشدد ميسي، أن المنتخب الأرجنتين لديه مستقبل كبير، ولكن يجب منحه بعض الوقت، ووعد بأنه سيساعد هذه المجموعة، وأنه شعر بالراحة معهم.

وختم تصريحاته، "ما يشعرنا بالغضب أننا قدمنا أداءً كبيرًا ضد البرازيل على ملعبه وأمام جماهيره وهو يمتلك عناصر رائعة، ولكن لم يحالفنا الحظ".

وأطاح المنتخب البرازيلي صباح أمس، الأربعاء، بنظيره الأرجنتيني من نصف نهائي (كوبا أميركا)، وتأهل للمباراة النهائية بهدفين دون رد.