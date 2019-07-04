اللد: انفجار في سيارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع انفجار في سيارة خصوصية كانت مركونة في مدينة اللد، فجر اليوم الخميس، ولم يسفر الانفجار عن إصابات بشرية تذكر.
ووفقا للشرطة فإن التحقيقات الأولية التي أجراها خبراء المتفجرات اتّضح أن الحديث يدور حول عبوّة ناسفة، وتمّ فتح تحقيق في ملابسات هذه الجريمة.
وأفادت مصادر أخرى أن جناة مجهولين ألقوا قنبلة على سيارة تعود لمواطن في مدينة اللد، يقطن في الحي العربي "الواحة الخضراء" ما تسبب بأضرار جسيمة للمركبة، دون وقوع إصابات بشرية.
وتم إغلاق المنطقة لساعات، لكن أعيد فتح الشارع من جديد.
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