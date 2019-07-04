بيرو تحرم تشيلي من ثلاثية تاريخية في كوبا أميركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرد المنتخب البيروفي نظيره التشيلي من لقب بطل كأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" في كرة القدم عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة أمس، الأربعاء، في بورتو أليغري في الدور نصف النهائي.

وسجل إديسوس فلوريس (21) ويوشيمار يوتون (38) وباولو غيريرو (90+1) الأهداف.

وتلتقي البيرو، الساعية إلى اللقب الثالث بعد عامي 1939 و1975، في المباراة النهائية مع البرازيل المضيفة الأحد المقبل على ملعب ماراكانا في روي دي جانيرو، علما بأنهما التقيا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الأول وفازت البرازيل بخماسة نظيفة.

وستكتفي تشيلي التي كانت تستهدف ثلاثية متتالية تاريخية، بخوض مباراة المركز الثالث أمام الأرجنتين السبت المقبل في كورينثيانز.