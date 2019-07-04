القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت شركة كندية منتجة للبوتاس، يوم أمس الأربعاء، إن 34 عاملا عالقون منذ أكثر من 24 ساعة في أحد مناجمها على عمق ألف متر تحت سطح الأرض.
وقالت شركة "نوتريان" الكندية إن العمال عالقون نتيجة تعطل مصعد كانوا يحاولون القيام بعمليات صيانة له.
وقال متحدّث باسم شركة التعدين لوكالة فرانس برس "لدينا 34 موظف صيانة اضطروا لوقف عملهم، وهم تحت الأرض بأمان منذ ظهر أمس" الثلاثاء.
وتعطّل المصعد في منجم "كوري" الواقع جنوب غرب ساسكاتون في مقاطعة ساسكاتشوان بوسط كندا مما أدى لاحتجاز عمال الصيانة في أسفله على عمق حوالي ألف متر.
وأوضح المتحدث أنّ "المصعد توقف عن العمل" وأنّ إنقاذ العمال يتطلّب "إعادته إلى العمل بطريقة آمنة فقط".
وأضاف "فرقنا تقوم بما هو ضروري لإعادة هؤلاء العمال إلى السطح في أسرع وقت ممكن".
كانت هذه تفاصيل خبر كندا: 34 عاملا عالقون في عمق 1000 متر تحت سطح الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.