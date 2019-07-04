وعدت الفنانة البيروفية الحسناء، ستيفاني كايو، بمنح قبلة للاعب الذي يسجل هدف الفوز لبلادها في مرمى تشيلي، في المباراة التي تجمعهما فجر الخميس، ضمن الدور نصف النهائي لـ"كوبا أمريكا". وكتبت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء البالغة 31 عاما في حسابها على موقع "تويتر": "أفكر جديا بمنح قبلة (مع أخذ الإذن طبعا) بالمسؤول عن الفوز على تشيلي". وأثار عرض كايو ردود فعل عديدة، فكتب أحدهم "لماذا لست لاعب كرة قدم؟"، فيما انتقد آخر بقوله:"هل تعتقدين أن أمرا مماثلا يحفز لاعب كرة قدم؟". وأكدت كايو على "إنستغرام" أنها تريد تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على تشيلي، وبلوغ المباراة النهائية، لمواجهة المنتخب البرازيلي الذي حجز تذكرة النهائي بفوزه على غريمه التقليدي المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هدية 'خاصة' من حسناء بيرو لبطل الفوز ضد تشيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.