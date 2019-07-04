سقوط قنابل 'سهوا' من طائرة هجومية فوق فلوريدا

اصطدمت طائرة أمريكية هجومية من طراز A-10 كانت في طلعة تدريبية بسرب من الطيور، وأسقط قائدها عن دون قصد ثلاث قنابل غير متفجرة على ولاية فلوريدا.
وعلى الرغم من احتواء هذا النوع من القنابل الجوية شحنة صغيرة جدا من المتفجرات، إلا أنه ينصح بعدم لمسها وإبلاغ خدمات الطوارئ بها.
يذكر أن مقاتلة هندية من طراز "جاغوار" كانت قد اصطدمت بعد إقلاعها في 27 يونيو الماضي بسرب من الطيور وتعطل أحد محركيها، إلا أن قائدها هبط بها بسلام بعد أن أسقط القنابل التي تحملها وخزاني وقود إضافيين كانت تحملهما، وتفادى بذلك كارثة كان يمكن أن تقع لو سقطت الطائرة على بلدة مجاورة للقاعدة الجوية التي انطلقت منها.
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