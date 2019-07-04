بالفيديو: فيل يصفع فتاة على وجهها بسبب 'الشهرة'

تفاجأ سياح أمريكيون من ردة فعل فيل، في إحدى المناطق السياحية في زامبيا، حين حاولت إحداهن التقاط صورة له.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن مجموعة من السياح الأمريكيين اصطفوا أمام حاجز صغير يقف خلفه فيل إفريقي ضخم يمد خرطومه لهم أثناء جولة لالتقاط الصور التذكارية.
ويظهر الفيديو، الذي صوره أحد السياح، الشباب وهم يداعبون الفيل ويمسدون خرطومه الممدود باتجاههم. وعندما أظهرت فتاة من المجموعة هاتفها المحمول لالتقاط صورة تذكارية ضربها الفيل على وجهها بقوة شديدة كادت تقع على إثرها أرضا.
ويظهر الفيديو، الذي صوره أحد السياح، الشباب وهم يداعبون الفيل ويمسدون خرطومه الممدود باتجاههم. وعندما أظهرت فتاة من المجموعة هاتفها المحمول لالتقاط صورة تذكارية ضربها الفيل على وجهها بقوة شديدة كادت تقع على إثرها أرضا.
ومد الفيل بعد ذلك خرطومه إلى الهاتف الملقى على الأرض، لكن سائحا من المجموعة صرخ عاليا فتراجع الفيل وبدأ يهز بخرطومه وأذنيه.
يذكر أن ثقل خرطوم الفيل الإفريقي يبلغ في المتوسط حوالي 130 كيلوغراما.
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