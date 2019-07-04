اليسا: اتمنى عودة اللاجئيين السوريين والفلسطيينيين الى بلادهم (فيديو)

طالبت الفنانة اللبنانية أليسا بعودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إلى بلادهم، لأن لبنان لم يعد يستوعب الأعداد الكبيرة منهم المتواجدة على أراضيه.
وأضافت: "لم يعد الوضع عاديا ولبنان لم يعد يتحمل كمية الناس الموجودة"، وفرص الوظائف تذهب للاجئين على حساب اللبنانيين.
وتابعت: "سأكون في صف بلدي على الرغم من أنني أحترم جدا الشعب السوري واللاجئين، لكنني أتمنى أن يعودوا لبلادهم لأنها بحاجة إليهم أكثر من لبنان".
وقالت: "أتمنى أن يعود اللاجؤون إلى بلادهم"، مؤكدة أنها مع حق عودة سواء الفلسطينيين أو السوريين إلى بلادهم. وتابعت: "أنا أحترم الشعب السوري واللاجئين".
وأضافت: "لم يعد الوضع عاديا ولبنان لم يعد يتحمل كمية الناس الموجودة"، وفرص الوظائف تذهب للاجئين على حساب اللبنانيين.
وتابعت: "سأكون في صف بلدي على الرغم من أنني أحترم جدا الشعب السوري واللاجئين، لكنني أتمنى أن يعودوا لبلادهم لأنها بحاجة إليهم أكثر من لبنان".
وأطلقت بعض الأحزاب والوزارات اللبنانية حملة ضد العمال السوريين في لبنان مطالبة بعدم تشغيلهم كما أجرت القوى الأمنية عدة حملات لتوقيف العمال السوريين غير القانونيين، فيما يوجد في لبنان أكثر من مليون سوري معظمهم مقيمون وعمال وأصحاب محلات.
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