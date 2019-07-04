اليسا: اتمنى عودة اللاجئيين السوريين والفلسطيينيين الى بلادهم (فيديو)

وقالت: "أتمنى أن يعود اللاجؤون إلى بلادهم"، مؤكدة أنها مع حق عودة سواء الفلسطينيين أو السوريين إلى بلادهم. وتابعت: "أنا أحترم الشعب السوري واللاجئين".

وأضافت: "لم يعد الوضع عاديا ولبنان لم يعد يتحمل كمية الناس الموجودة"، وفرص الوظائف تذهب للاجئين على حساب اللبنانيين.



وتابعت: "سأكون في صف بلدي على الرغم من أنني أحترم جدا الشعب السوري واللاجئين، لكنني أتمنى أن يعودوا لبلادهم لأنها بحاجة إليهم أكثر من لبنان".