محافظ بغداد: الشهر الحالي ستعلن قوائم اسماء تعيينات التربية

ﺗــﺴــﺘــﻌــﺪ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﺑـــﻐـــﺪاد ﻻﻋـــﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟــﺴــﺪ اﻟــﻨــﻘــﺺ اﻟــﺤــﺎﺻــﻞ ﻓــﻲ ﻣـــﺪارس اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻛﺪت ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ان اﻋﻼن اﻻﺳﻤﺎء ﺳﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ رﻓﺪ ﻣﺪارﺳﻬﺎ بالمتعينين اﻟﺠﺪد ﻟﺴﺪ اﻟــﻨــﻘــﺺ اﻟــﺤــﺎﺻــﻞ ﺑــﺎﻻﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

وﻗـــﺎل ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﺑــﻐــﺪاد ﻓــﻼح اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮي ﻓــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ لصحيفة الصباح الرسمية ان "المحافظة اﻧــﺠــﺰت اﻋـــﺪاد اﻻﺳــﻤــﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت لمديريات ﺗـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﺑــــﻐــــﺪاد اﻟـــﺴـــﺖ ﻣــﻦ اﺟـــﻞ اﻋــﻼﻧــﻬــﺎ ﺧـــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ". ﻣﻮﺿﺤﺎ ان "اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺷــﻜــﻠــﺖ ﺑـــﻬـــﺬا اﻟـــﺼـــﺪد، اﻧــﺠــﺰت ﺗـــﺪﻗـــﻴـــﻖ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ ﻃـــﻠـــﺒـــﺎت اﳌـــﺘـــﻘـــﺪﻣـــﲔ واﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﻋــــﺪاد ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت للمتقدمين".

واﺿــــــﺎف ان "ﻋــــﺪد المتقدمين ﺿﻤﻦ ﻣـــﺪﻳـــﺮﻳـــﺎت ﺗــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟـــﺮﺻـــﺎﻓـــﺔ: اﻻوﻟــــﻰ واﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ واﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺜـــﺔ، وﺗــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟـــﻜـــﺮخ: اﻻوﻟــﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺑﻠﻎ 21 اﻟﻒ ﻣــﺘــﻘــﺪم، حيث ﺗــﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ ان ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ التعيين ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ اﻋﺪﺗﻬﺎ المحافظة ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺼــﺪد"، ﻻﻓــﺘــﺎ اﻟــﻰ ان "اﻋــــﻼن اﻻﺳـــﻤـــﺎء ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ المديريات وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ".

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واﺷـــــﺎر اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮي اﻟـــﻰ ان "المحافظة ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﻼن اﻻﺳـــــﻤـــــﺎء اﻟـــﺘـــﻲ ﺳـــﺘـــﺮد ﻣــــﻦ اﻻﻣـــﺎﻧـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ لمجلس اﻟـــــــــــﻮزراء، ﻣــــﻦ اﺟـــﻞ اﻧـــﺼـــﺎف ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟـــﺸـــﺮاﺋـــﺢ وﻟــﺘــﻜــﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻣﻨﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻻﻣــﺜــﻞ"، لافتا الى ان "المحافظة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗــﺨــﺼــﻴــﺼــﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻻﻧـــﺸـــﺎء ﻗــﺮاﺑــﺔ 002 ﻣـــﺪرﺳـــﺔ ادرﺟـــــﺖ ﺿــﻤــﻦ ﺧﻄﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم وﺳﺘﺘﻢ المباشرة ﺑﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻟﻼﺳﻬﺎم ﺑﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺪوام اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ واﻟـــﺜـــﻼﺛـــﻲ ﻻﺣـــــﺪاث ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ ﻓـــﻲ واﻗـــﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ".

ﻣــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺒــــﻪ، اوﺿﺢ ﻣﺪﻳـﺮ ﺗــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟـــﺮﺻـــﺎﻓـــﺔ اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ حسين اﻟــﻌــﺒــﻮدي ﻟـ اﻟـــــﺼـــــﺒـــــﺎح ان "ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺘــﻪ وﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﺑـــﻐـــﺪاد ﻧﺴﻘﺘﺎ ﻻﻋــﻼن اﺳــﻤــﺎء الخريجين المتقدمين ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻨﺎت"، موضحا انه "ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻗﺎﻣﺔ ﺣﻤﻠﺔ (ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻐﺪاد ﺷـــﺮف ﻟــﻨــﺎ) اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﻤــﺤــﺎور ﻋــﺪة، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع المحاضرين وﺻﺮف اﺟﻮرﻫﻢ واﻻﺑﻨﻴﺔ المدرسية وﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت واﻋــﻼن اﻻﺳــﻤــﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ بالمتقدمين ﻟﺮﻓﺪ المدارس بالمتعينين اﻟـــﺠـــﺪد ﻟــﺴــﺪ اﻟــﻨــﻘــﺺ اﻟـــﺤـــﺎﺻـــﻞ ﻓﻲ ﺑــــﻌــــﺾ اﻻﺧـــــﺘـــــﺼـــــﺎﺻـــــﺎت اﻟـــﻌـــﻠـــﻤـــﻴـــﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ".

واﻛـــــــﺪ "اﺳــــﺘــــﻌــــﺪاد ﻣـــﺪﻳـــﺮﻳـــﺘـــﻪ ﻻﻋــــﻼن اﻻﺳــﻤــﺎء ﺣــﺎل ورودﻫــــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد والموافقة ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ لمن ﻟـــﻢ ﺗــﻈــﻬــﺮ اﺳــﻤــﺎؤﻫــﻢ اﻻﻋـــﺘـــﺮاض وﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ذﻟــــﻚ ﻣـــﻊ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺘــﻌــﻴــﻴــﻨــﺎت ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ بين المحافظة والتربية".