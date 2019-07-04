بيرو تُسقط تشيلي وتضرب موعداً مع البرازيل في نهائي كوبا أميركا

2019-07-04 | 08:01
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شوط المباراة الثاني شهد تسجيل هدف ثالث، أحرزه باولو جيريرو، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أشار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لتشيلي.
وأضاع فارجاس هدف الشرف لتشيلي بإهداره لركلة الجزاء.
وستشهد المباراة النهائية مواجهة بين بيرو والبرازيل يوم الأحد القادم، 7 تموز.
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