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بيرو تُسقط تشيلي وتضرب موعداً مع البرازيل في نهائي كوبا أميركا

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2019-07-04 | 08:01

بيرو تُسقط تشيلي وتضرب موعداً مع البرازيل في نهائي كوبا أميركا

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حقق المنتخب البيروفي مفاجأة بالفوز على تشيلي 3-0 والتأهل لنهائي كوبا أميركا 2019.
الهدف الأول أحرزه إديسون فلوريس في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، وسجل يوشيمار يوتون هدف بيرو الثاني في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

شوط المباراة الثاني شهد تسجيل هدف ثالث، أحرزه باولو جيريرو، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.


في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أشار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لتشيلي.

وأضاع فارجاس هدف الشرف لتشيلي بإهداره لركلة الجزاء.

وستشهد المباراة النهائية مواجهة بين بيرو والبرازيل يوم الأحد القادم، 7 تموز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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