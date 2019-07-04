شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تكشف «العقل المدبر» للتفجيرات الإرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (تونس)

كشفت وزارة الداخلية التونسية أمس (الأربعاء) عن الإرهابي الذي فجر نفسه ليل أمس الأول (الثلاثاء) في «حي الانطلاقة» بالعاصمة، مبينة أنه «العقل المدبر» للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن الخميس الماضي واسفرا عن مقتل عنصر أمني.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق: «الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين وهو عنصر ناشط وقيادي خطير».

وبين الزعق أن الأبحاث والتحقيقات في هجومي الخميس «مكنتنا من تحديد هذا العنصر (23 عاماً) الذي يقطن منطقة حي ابن خلدون» بالقرب من مكان الذي فجر فيه نفسه.

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وتابع الزعق: «حددنا مكانه وقمنا بمحاصرته في حي الانطلاقة ولحسن الحظ أنه فجر نفسه بعيداً عن الناس (المدنيين)»، مؤكداً أن السميري «كان يخطط للقيام بعملية إرهابية تستهدف أمنيين».

وقالت الداخلية إنه تم القضاء على «الإرهابي المفتش عنه أيمن السميري وقد عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف أثناء إطلاق النار عليه» بمنطقة «حي الانطلاقة» بالعاصمة، وأكّدت الداخلية عدم تسجيل أي خسائر بشرية خلال العملية.

وأكد الزعق أنه تم تحديد هوية منفذي العمليتين، كما تم توقيف العديد من المشتبه بهم والبحث لا يزال جارياً.

وتبنّى تنظيم «داعش» الإرهابي التفجيرين الانتحاريين، بحسب ما أفاد مركز سايت الأمريكي المتخصّص برصد المواقع الإرهابية المتطرفة نقلاً عن «وكالة أعماق» الناطقة بلسان التنظيم.