شكرا لقرائتكم خبر عن 29 قتيلا وجريحا بين قبائل البيضاء.. والكوليرا تفتك بتعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

قتل 11 مسلحاً قبلياً وأصيب 18 آخرون أمس (الأربعاء) في مواجهات عنيفة بين قبيلتي «ريام» المدعومة من الحوثي و«عباس» بمديرية رداع في محافظة البيضاء، في مخطط حوثي لتصفية القبائل التي ترفض دعم المليشيا بالمقاتلين.

وأرجع عسكريون يمنيون لـ«الخليج 365» أسباب المعارك بين القبائل إلى شعور المليشيا بقرب نهاية سيطرتها على محافظة البيضاء في ظل تقدم الجيش الوطني والتأييد الذي يحظى به من مختلف القبائل فذهبت لدعم قبيلة ريام التي تعد مخزون المليشيا بهدف إنهاك القبائل التي ترفض المشاركة في أي حرب أو وجود عناصر حوثية في مناطقها وإخضاعها عبر دعم القبائل الموالية لها بالسلاح لمهاجمتها وقتالها والسيطرة على مناطقها.

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وأفادت المصادر أن الاشتباكات أدت إلى قطع الطرق الرابطة بين صنعاء ومأرب وإغلاق المحلات التجارية كافة في سوق رداع، إضافة إلى تضرر مصالح المدنيين، وكانت مليشيا الحوثي اختطفت 15 قبلياً، بينهم مشايخ من قبيلة عباس قبل شهرين.

من جهة أخرى، قتل نائب مدير أمن مدينة مأرب العقيد مجاهد مبخوت الشريف أمس في اشتباكات بين حملة أمنية ومطلوبين أمنياً متهمين بالاعتداء على نقطة أمنية وإصابة أحد أفرادها.

من ناحية ثانية، أعلن مكتب الصحة بمحافظة تعز أمس وفاة 63 يمنياً بوباء الكوليرا خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، مؤكداً في بيان له تسجيل 22200 حالة إصابة بالكوليرا والإسهالات المائية الحادة خلال الفترة نفسها.