شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 174 مهاجراً في ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، "الخليج 365" (طرابلس)

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس (الأربعاء) مقتل 44 مهاجرا على الأقل وإصابة 130 آخرين في ضربة مجهولة المصدر وقعت خلال الليل على مركز للمهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس. وقال المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي إنه لا يمكن تأكيد من شن الهجوم على المركز الذي كان يؤوي نحو 600 شخص، مشيرا إلى وجود فرق طبية على الأرض، ولم يستبعد أن يرتفع عدد القتلى، بالنظر إلى تواصل عملية الإنقاذ.

من جهته، دان الاتحاد الأفريقي الهجوم بشدة، ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد إلى تحقيق مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الرهيبة بحق مدنيين أبرياء.

فيما نفى الجيش الوطني الليبي استهداف مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس أمس، مؤكدا أن فصائل متحالفة مع طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إنه عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان المليشيات تقصف بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية كالعادة، والبحث عن ذريعة لصنع رأي عام، مضيفا: «الصور بالأقمار ونوع التفجير وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم».