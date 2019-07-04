شاذ جنسيا ينوي الترشح للرئاسة التونسية: هقنن الشذوذ والحشيش

عرض برنامج "شباب توك" الذي يقدمه جعفر عبد الكريم على قناة "دوتشيه فيلا" تقريرًا عن منير بعتور أول مرشح رئاسة عربي شاذ جنسيًا.

وبحسب الفيديو فإن بعتور البالغ من العمر 48 سنة، ويعمل محاميًا، ويرأس الحزب الليبرالي في تونس، نوى الترشح للرئاسة التونسية، خلفًا للرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، ويعمل الآن على تكوين حملته الانتخابية قبل الترشح رسميًا في أغسطس من العام الجاري.

وقال "بعتور": "من حقي الترشح لرئاسة بلدي وأطلب من الشعب التصويت لي بناء على برنامجي وليس بناء على انتمائي لأقلية معينة".

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ويرأس "بعتور" جمعية وإذاعة شمس لحقوق الأقليات الجنسية بعدما تعرض عام 2013 للسجن بتهمة ممارسة اللواط، طبقًا للمادة 230 من المجلة الجزائية في تونس.

وأعلن أن أول إجراء سيقوم به حال فوزه بالرئاسة هو اقتراح قانون على البرلمان ذو أولوية لإلغاء المادة 230 من المجلة الجزائية والتي تجرم ممارسة الشذوذ الجنسي.

كما أعلن بعتور أنه سيطالب بتقنين "القنب الهندي" أو ما يعرف بـ"مخدر الحشيش"، قائلا إنه تلقى تهديدات من عدد من الأشخاص الذين هاجموه وقالوا له "ما ينقصنا إلا شخص مثلك كذا وكذا"، وتعرض أيضًا لتهديدات بالقتل ولكنه مصمم على خوض السباق الرئاسي.