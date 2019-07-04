لو عندك شكوى.. 5 طرق لحل مشاكل فواتير الكهرباء

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرارها فى دعم وتلقى شكاوى المواطنين من خلال منصات تلقى الشكاوى المختلفة التى تطلقها الوزارة وكان أخرها تطبيقات الهواتف المحمولة. خطوات تقديم شكوى للكهرباء خاصة شكاوى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء كما يلى: خدمة الخط الساخن (121) للشكاوى والأعطال، والذى فعلته وزارة الكهرباء منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء وتطبيق احسب فاتورتك للهواتف المحمولة

إرسال شكوى من خلال رسائل SMS إلى 91121

ويمكن أيضا تقديم الشكوى عبر الموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة http://www.moere.gov.eg/cmp/Complaint_main.aspx?C_Typ=3

إرسال رسالة عبر تطبيق واتس اب لشركات التوزيع التابع لها وهى:"شمال الدلتا 01097217682 ، القناة 01270003430، شمال القاهرة 01283388888، جنوب القاهرة 01278117626، مصر العليا 01002822513، وجنوب الدلتا 01207774849، والبحيرة 01000549020، والإسكندرية 01289533661"

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