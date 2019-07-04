عيتاني: البلدية تدرس مسألة النفايات في بيروت منذ سنتين

أكد رئيس بلدية ​بيروت​ جمال عيتاني في حديث اذاعي أن "​البلدية​ تدرس مسألة ​النفايات​ في بيروت منذ سنتين" معتبرا ان "المحرقة ليس من الضروري ان تكون في الكرنتينا او بين السكان".

ولفت عيتاني الى انه "طلبت من النواب البدء بالعمل بالتفكك الحراري على غرار الخارج وانا اضع يدي بيد النائب بولا يعقوبيان لتقليص حجم النفايات".