يعقوبيان: لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون النفايات

أكدت النائب ​بولا يعقوبيان​ في حديث اذاعي أن "محرقة ​بيروت​ هي قنبلة موقوتة بين السكان والاهالي يرفضونها"، مستغربة "استمرار ​البلدية​ في طرح الموضوع"، مضيفة:"الواضح انهم لا يريدون الفرز انما فقط المحرقة لأنها تدر الكثير من العملة وكالعادة يدخل منطق الصفقات في هذا الموضوع".

وطالبت يعقوبيان بـ "اصدار المراسيم التطبيقية لقانون النفايات الذي وضعوه"، معتبرة أن "الحجة التي يرفضون من خلالها المراسيم واهية جداً وهي عدم وجود مساعدة قانوينة في ​وزارة البيئة​ علماً ان مايا ابو زيد هي المساعدة القانونية".